58,6 milhões de euros , valor que representa um crescimento de 4% face aos 56,4 milhões de euros registados no período homólogo.

O PSI-20 iniciou a sessão bolsista desta quarta-feira, 7 de Novembro, a ganhar 0,26% para 4.990,38 pontos, com 11 cotadas a negociar em alta, quatro em queda e três inalteradas. A bolsa nacional acompanha a tendência de ganhos verificada nas principais praças europeias.Com uma subida de 1,06% para 0,2472 euros para máximos de 1 de Outubro, o BCP é a cotada que mais contribui para o início de sessão em alta da praça lisboeta. O banco liderado por Nuno Amado apresenta amanhã os resultados relativos aos primeiros nove meses do ano.Em sentido inverso e a impedir uma maior valorização do PSI-20 está a Jerónimo Martins que cai 1,60% para 10,505 euros, com a retalhista a transaccionar em mínimos de Março de 2015. Continuando no sector do retalho, a Sonae aprecia 0,58% para 0,8655 euros.Detaque pela positiva também para a Corticeira Amorim que começou o dia a somar 4,17% para 10 euros por acção depois de esta manhã, antes ainda da abertura do mercado, ter comunicado à CMVM que entre Janeiro e Setembro deste ano registou lucros de Também em alta está a EDP Renováveis que avança 0,38% para 7,85 euros, isto apesar de ter também hoje reportado ao regulador dos mercados que fechou os primeiros nove meses do ano com lucros de 115 milhões de euros, uma redução de 30% face ao resultado alcançado no período homólogo. Já a EDP segue a resvalar 0,35% para 3,104 euros.Ainda na energia, a Galp cresce 0,40% para 15,06 euros e a REN permanece inalterada no valor de fecho desta terça-feira (2,378 euros).Por fim, nota para o sector do papel que transacciona sem tendência definida: a Altri (+1,10% para 7,35 euros) e a Navigator (+0,34% para 4,164 euros) negoceiam em alta, enquanto a Semapa está a cair 0,38% para 15,72 euros.(Notícia actualizada às 8:15)