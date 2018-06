PSI-20 sobe com BCP e Galp Energia a brilharem

Bloomberg

(Notícia actualizada pela última vez às 8h24)

O PSI-20 sobe 0,59% para os 5.677,65 pontos, alicerçado nos ganhos do BCP e da Galp Energia. Neste início de sessão há 13 cotadas a subir, duas cotadas a descer e três inalteradas.O BCP arrancou a sessão desta terça-feira com uma valorização de 1,79% para os 37,86 cêntimos. Isto acontece um dia depois de a DBRS ter sinalizado que pode retirar o BCP do "lixo" . A agência de rating poderá decidir em breve colocar a cotada na categoria de investimento de qualidade, uma vez que elevou a perspectiva para "positiva".Ainda nas subidas, o destaque vai também para a Galp Energia que subia 1,29% para os 16,46 euros, numa altura em que o petróleo valoriza nos mercados, tanto em Londres como em Nova Iorque.Depois de um dia de quedas, o sector do papel volta neste início de sessão aos ganhos com a Altri, a Semapa e a Navigator em terreno positivo. A Semapa está a valorizar 2,13% para os 24 euros, renovando máximos.Por outro lado, nas quedas o destaque vai para a EDP Renováveis com uma desvalorização de 0,3% para os 8,22 euros e os CTT com uma queda de 0,21% para os 2,79 euros.A bolsa nacional acompanha assim a tendência europeia. O Stoxx600, o índice que agrega as 600 principais cotadas europeias, avança 0,37% esta terça-feira para os 389,25 pontos. As principais praças europeias, de Madrid a Milão, passando por Paris, também arrancaram a sessão em terreno positivo.As notícias dos desenvolvimentos da cimeira animaram os mercados durante esta madrugada. O dólar valorizou para um máximo de três semanas e as bolsas asiáticas subiram com o Nikkei, de Tóquio, a valorizar 0,33%. A conclusão da histórica cimeira reforçou o compromisso que já tinha sido assinado entre a Coreia do Norte e a Coreia do Sul: Pyongyang compromete-se agora com os EUA a avançar com a desnuclearização