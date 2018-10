As bolsas europeias acordaram esta segunda-feira no verde. O arranque da sessão está a ser positivo também para o PSI-20.

A decisão da agência de notação financeira exclui, para já, o pior cenário para a dívida pública italiana de ser considerada de "lixo". Acresce que a perspectiva estável significa que, no curto prazo, a Moody’s não deverá colocar a dívida do país na categoria de investimento especulativo.

O Stoxx 600, o índice que agrega as 600 principais cotadas europeias, está a valorizar 0,66% para os 363,91 pontos. Os sectores do automóvel, da banca, da tecnologia e das matérias-primas são os que mais avançam neste início de sessão. Entre as principais praças europeias, a bolsa de Milão está a subir quase 2% enquanto a de Madrid avança mais de 1%.

Esta segunda-feira os juros italianos aliviam 15,3 pontos base para os 3,33% , atingindo um mínimo de duas semanas.O Stoxx 600, o índice que agrega as 600 principais cotadas europeias, está a valorizar 0,66% para os 363,91 pontos. Os sectores do automóvel, da banca, da tecnologia e das matérias-primas são os que mais avançam neste início de sessão. Entre as principais praças europeias, a bolsa de Milão está a subir quase 2% enquanto a de Madrid avança mais de 1%.

"as acções do banco têm apresentado uma vulnerabilidade que tem origem na recente correcção dos bancos espanhóis e na instável situação económico-orçamental em Itália". Para já, hoje esse contágio está a ser positivo com a banca europeia a recuperar.

A bolsa nacional arrancou a sessão desta segunda-feira, dia 22 de Outubro, com uma valorização de 0,45% para os 5.048,76 pontos. O PSI-20 sobe à boleia do sentimento positivo que reina na Europa. O BCP destaca-se nas subidas, assim como a Altri, a Galp Energia e a Jerónimo Martins.As bolsas asiáticas fecharam em alta e estão a animar a negociação na Europa. O índice chinês subiu mais de 4% - a maior valorização desde Março de 2016 - depois de o Governo ter dito que irá baixar o IRS para contrabalançar o efeito negativo da guerra comercial que está a ser travada com os EUA e que irá apoiar as empresas se a economia abrandar. Anteriormente, a bolsa de Xangai tinha atingido um mínimo de quatro anos.A contribuir para o sentimento positivo na Europa está também o facto de a Moody's ter decidido manter o "rating" de Itália fora do patamar considerado de "lixo".Em Lisboa, 12 cotadas seguem em alta enquanto três desvalorizam. O destaque vai para as acções do BCP que sobem 1,56% para os 22,75 cêntimos. Segundo os analistas do BPI, no comentário de abertura,O sector do papel também está a contribuir para a subida do PSI-20: a Altri avança 1,89% para os 7,54 euros e a Navigator soma 1,51% para os 4,164 euros. Acresce ainda as subidas da Galp Energia de 0,77% para os 15,76 euros - numa altura em que o petróleo sobe nos mercados internacionais - e da Jerónimo Martins de 0,39% para os 11,495 euros.As quedas, para já, são ligeiras. A EDP desliza 0,19% para os 3,163 euros e a Semapa tropeça 0,12% para os 16,48 euros.(Notícia actualizada pela última vez às 8h25)