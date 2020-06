PSI-20 sobe mais de 0,5% com EDP, BCP e Nos a impulsionar

A bolsa nacional está alinhada com os ganhos das praças europeias, impulsionada por alguns dos maiores pesos pesados do PSI-20.

A bolsa nacional abriu em alta esta sexta-feira, 19 de junho, com o PSI-20 a valorizar 0,63% para 4.455,95 pontos.





A praça portuguesa está alinhada com a tendência positiva das congéneres europeias, com as ações a serem suportadas pelos estímulos que têm sido garantidos pelos governos e bancos centrais de todo o mundo. Ainda ontem o Banco de Inglaterra reforçou em 100 mil milhões de libras o seu programa de compra de ativos, para tentar contrariar os efeitos negativos da pandemia.