A liderar as perdas estiveram os produtores de matérias-primas, bem como as empresas relacionadas com viagens e lazer", referem os analistas do BPI no comentário de fecho, dando o exemplo da queda de 7% da Lufthansa.

A bolsa nacional valorizou 1,1% para os 5.006,86 pontos esta terça-feira, 30 de Outubro, somando duas sessões de recuperação depois de ter atingido mínimos de Abril de 2017. As praças europeias estão mistas.Com a recuperação destas duas últimas sessões, o PSI-20 acumula, ainda assim, uma desvalorização de 7% face ao início do ano. Mas voltou a passar para lá dos 5.000 pontos, marca que tinha perdido recentemente.Na Europa, a negociação está a ser influenciada pelos novos desenvolvimentos da guerra comercial entre os EUA e a China. Ontem a Bloomberg avançou que está na calha da Casa Branca a imposição de tarifas a todos os bens chineses, caso as negociações falhem. Donald Trump já disse que espera um "grande acordo", mas confirmou que pode accionar taxas sobre os restantes bens chineses.A sessão ficou também marcada pela divulgação do crescimento económico do terceiro trimestre na Zona Euro. A economia travou e cresceu 1,7%, o ritmo mais lento desde o quarto trimestre de 2014 . A travagem foi ainda maior em Itália, país que tem estado sob o foco dos mercados. O PIB italiano estagnou do segundo para o terceiro trimestre , o que cria ainda mais dúvidas sobre o optimismo do Governo para o crescimento do próximo ano.As praças europeias oscilam entre o verde e o vermelho. "Em Lisboa, o BCP foi a cotada que mais valorizou nesta sessão - mais 4% para os 22,9 cêntimos - em que o BPI revelou uma estimativa dos lucros do BCP : podem ter duplicado para 93 milhões de euros. As contas do terceiro trimestre do banco são apresentadas a 8 de Novembro, depois de no primeiro semestre ter registado lucros de 150,6 milhões de euros.A Navigator também foi uma das cotadas que mais subiu - 1,66% para os 4,4 euros -, depois de a empresa ter revelado esta manhã que os seus lucros cresceram 18% entre Janeiro e Setembro para 171,8 milhões de euros. As restantes cotadas do sector do papel também valorizaram: a Semapa somou 1,66% para os 16,78 euros e a Altri valorizou 1,44% para os 7,74 euros.Já as acções da Galp subiram ligeiramente - 0,17% para os 14,995 euros - num dia em que o petróleo está a desvalorizar quase 2% pressionado pela tensão entre EUA e China, mas também pelo aumento das reservas de barris em território norte-americano. Ainda nas subidas, destaque para a Nos que valorizou 1,52% para os 5,015 euros e para a Sonae que somou 2,79% para os 88,3 cêntimos.Apenas três cotadas registaram quedas nesta sessão. Foi o caso da EDP Renováveis - cujas acções desvalorizaram 0,51% para os 7,83 euros -, da Ibersol e da Corticeira Amorim.(Notícia actualizada pela última vez às 16h51)