PSI-20 sobe mais de 1% após dia negro com BCP e Galp a impulsionar

A bolsa nacional abriu a subir, com o PSI-20 a valorizar 1,46% para os 4.329,33 pontos, depois de, na última sessão, o índice nacional ter recuado quase 9%, naquela que foi a maior queda diária desde 2008. Hoje,14 cotadas sobem, duas descem e outras duas seguem inalteradas.





O alívio chega a Lisboa e também à restante Europa depois de o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ter prometido "grandes anúncios" no plano económico para esta terça-feira, e ter inclusivamente desvalorizado o potencial efeito da queda dos preços do petróleo na economia americana, que é um dos grandes produtores desta matéria-prima. "Ainda bem para os consumidores, os preços da gasolina estão a descer!", escreveu Trump no Twitter.



A ditar um sell-off nas bolsas internacionais esteve a decisão saudita de inundar os mercados com mais petróleo, precipitando quebras acentuadas nas cotações - uma forma de pressão à Rússia para alinhar nas políticas do cartel de exportadores mas que, além de agitar os mercados por si só, veio acrescentar pressão àquela imprimida pelo surto de coronavírus.



O setor de "oil & gas" na Europa terminou o dia de ontem a desvalorizar 16,83%, o que representa a maior queda desde 1991, altura da guerra do Golfo. Esta terça-feira os preços do petróleo estão a recuperar na ordem dos 5%, uma subida que se segue à desvalorização de mais de 20% da sessão anterior.

Por cá, o BCP e a Galp são os pesos pesados em destaque no verde. O banco liderado por Miguel Maya sobe 4,08% para os 12,50 cêntimos, depois de na última sessão ter descido a mínimos históricos. A instituição pode ainda estar a capitalizar a notícia de que o seu "chairman", Nuno Amado, comprou meio milhão de ações do banco.



No que toca à Galp, a petrolífera avança 2,96% para os 9,87 euros, depois de na última sessão ter mostrado uma quebra inédita de 25%, seguindo as perdas do setor.



A EDP também se posiciona forte no verde, com uma subida de 2,05% para os 4,14 euros, depois de ontem ter anunciado que acordou vender mais uma parcela do défice tarifário. Em causa estão 825 milhões de euros.



Ainda em destaque está a Corticeira Amorim, que avança 1,98% e 9,29 euros, apesar de, já após o fecho da sessão anterior, ter anunciado que terminou o ano de 2019 com lucros de 75 milhões de euros, o que representou uma descida de 3,2% face ao ano anterior. A Corticeira Amorim avançou ainda que considera que o novo coronavírus poderá penalizar o consumo e, dessa forma, o seu negócio, mas não avançou com valores para este impacto.