PSI-20 sobe pela oitava sessão com Galp a impulsionar

A bolsa nacional abriu em alta ligeira, num início de semana em que as praças europeias ainda não definiram uma direção e que deverá ser marcada por uma liquidez mais reduzida, devido ao feriado nos Estados Unidos (Dia de Martin Luther King).

O PSI-20 sobe 0,1% para 5.313,54 pontos, com 12 cotadas em alta, cinco em queda e uma sem variação. Apesar do ganho ligeiro, esta é já a oitava sessão consecutiva de ganhos do PSI-20, que está a negociar perto de máximos de maio do ano passado.

As bolsas norte-americanas e europeias fecharam a semana passada em máximos históricos e o otimismo continua a dominar os mercados acionistas, perante um arranque de época de resultados sem sobressaltos, melhoria nas relações comerciais entre os Estados Unidos e a China e dados que apontam para uma recuperação da economia global.

"A sessão de hoje deverá ser relativamente calma, em virtude do feriado em Wall Street, pelo que é esperável que se assista a uma diminuição do volume e da volatilidade", dizem os analistas do BPI.

No Diário de Bolsa, o BPI chama atenção para a Galp Energia, que "poderá ser uma das ações em destaque em virtude da intensificação das tensões em dois produtores de crude de referência: a Líbia e o Irão". Na Líbia terminaram sem sucesso as negociações de paz e no Iraque o Governo decidiu encerrar algumas explorações petrolíferas, eventos que estão a provocar uma valorização nos preços do petróleo.

A petrolífera portuguesa é das que mais impulsiona o PSI-20, com uma valorização de 0,4% para 15,08 euros. Ainda no setor energético a EDP soma 0,02% para 4,118 euros e a EDP Renováveis valoriza 0,55% para 10,88 euros.

A Mota-Engil protagoniza a maior subida entre as cotadas do índice, com uma valorização de 0,83% para 1,820 euros. A Altri valoriza para 6,20 euros depois do co-CEO Paulo Fernandes ter investido mais de 1 milhão de euros para reforçar no capital da companhia.

A pressionar o PSI-20 está o BCP (-1,04% para 0,1905 euros) e os CTT (-0,55% para 3,234 euros).