PSI-20 sobe pela primeira em oito sessões com JM e Galp a ganhar mais de 1%

A bolsa nacional abriu em alta esta sexta-feira, 22 de novembro, depois de sete sessões consecutivas de quedas, com o PSI-20 a valorizar 0,57% para 5.202,28 pontos. Das 18 empresas que formam o principal índice nacional, 12 estão em alta, uma está em queda e cinco estão inalteradas.





Na Europa, os principais índices também seguem com sinal positivo, animados pelas declarações do presidente chinês Xi Jinping, que garantiu que Pequim quer chegar a um acordo inicial com os Estados Unidos e evitar uma guerra comercial.