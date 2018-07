PSI-20 sobe pela primeira vez em quatro sessões com fortes ganhos da Nos e BCP

Em dia de perdas generalizadas na Europa, o português PSI-20 escapou à tendência e encerrou em terreno positivo pela primeira vez em quatro sessões. O PSI-20 somou 0,58% para 5.638,17 pontos, com dez cotadas em alta, sete em queda e uma inalterada.





Na Europa, os principais índices negoceiam com sinal vermelho, penalizados pela escalada da tensão comercial entre os Estados Unidos e a China, que mereceu o alerta de vários líderes mundiais reunidos este fim-de-semana na cimeira do G20 para o potencial impacto na evolução da economia global.