PSI-20 sobe pela quarta sessão a contrariar queda da Europa

A bolsa nacional abriu em alta ligeira, contrariando a tendência de queda também ligeira das principais praças europeias, com o índice português a ser impulsionado pelas subidas ligeiras das cotadas com maior peso no PSI-20.

Na quarta sessão seguida em alta, o PSI-20 avança 0,16% para 5.5268,55 pontos, com 10 cotadas em terreno positivo, sete em queda e uma sem variação. Ontem as bolsas norte-americanas atingiram novos máximos históricos impulsionados pelas tecnológicas e na sessão asiática a tendência foi maioritariamente de ganhos.

A influenciar o sentimento do mercado está a proximidade da assinatura da primeira fase do acordo comercial entre os Estados Unidos e a China (esta quarta-feira na Casa Branca), bem como a decisão do Tesouro norte-americano em deixar de considerar a China uma "manipuladora de moeda".

Os investidores estão também de olhos postos nos resultados da banca norte-americana, que marcam o arranque da "earning season" em Wall Street. O JPMorgan e o Citigroup são os primeiros a apresentar hoje contas aos investidores. Goldman Sachs, Wells Fargo, Bank of America e Morgan Stanley apresentam contas até ao final da semana.

Entre os pesos pesados do PSI-20, a Jerónimo Martins soma 0,23% para 15,16 euros, a EDP valoriza 0,21% para 3,901 euros e a Galp Energia valoriza 0,06% para 15,575 euros. O BCP cede 0,05% para 0,2021 euros.

Entre as cotadas em terreno positivo destacam-se as ações dos CTT, com uma valorização de 0,25% para 3,26 euros. O Norges Bank, que gere o maior fundo soberano do mundo – o da Noruega –, passou a deter uma participação de 4,05% nos CTT a 9 de janeiro, informou ontem em comunicado à CMVM a operadora de correios nacional.

Nenhuma cotada do PSI-20 valoriza mais de 1% na abertura, enquanto no lado das quedas são duas as cotadas com quedas acima de 1%: a Mota-Engil e a Ramada.