PSI-20 sobe pela quarta sessão com EDP e BCP a impulsionar

Sete cotadas do PSI-20 valorizam mais de 1% nesta que é a quarta sessão seguida de ganhos do PSI-20.

A bolsa nacional está a acompanhar mais uma sessão de recuperação nas bolsas globais, com os investidores à espera que sejam anunciados mais estímulos monetários e orçamentais para contrariar os efeitos negativos do coronavírus na economia.





O PSI-20 avança 0,33% para 4.984,35 pontos, com 14 cotadas em alta e quatro em queda. Sete cotadas do índice avançam mais de 1% nesta que é a quarta sessão seguida de ganhos, que permite ao PSI-20 recuperar parte do tombo de 11,5% sofrido na semana passada.