Quanto ao conflito comercial entre os Estados Unidos e a China, a postura interpretada como mais branda evitou grandes variações nos mercados. Esta madrugada a China anunciou que vai baixar a média das tarifas que impõe às importações com origem na maioria dos seus parceiros comerciais no próximo mês.



Em Lisboa, na dianteira vai a Galp Energia que sobe 0,37% para os 16,315 euros, numa altura em que o petróleo está a valorizar cerca de 0,5% em Londres, aproximando-se novamente dos 80 dólares por barril.



A maior parte das cotadas segue em alta. É o caso do BCP que sobe 0,36% para os 25,43 cêntimos, depois de ontem ter atingido máximos de três semanas. As acções da EDP somam 0,34% para os 3,251 euros e as da Mota-Engil sobem 0,92% para os 2,19 euros.



Já os CTT avançam 1,18% para os 3,416 euros. "Entre as ações nacionais destacamos os CTT que têm demonstrado uma notável resiliência à actual conjuntura", comentam os analistas do BPI no diário de bolsa, referindo que "essa impermeabilidade aos factores externos é explicada, em parte, pela sua actividade ser maioritariamente doméstica".



Entre as quedas, o destaque vai para a Altri que desliza 0,24% para os 8,28 euros e para a Nos que desvaloriza 0,39% para os 5,065 euros.



(Notícia actualizada às 8h22)

O PSI-20 abriu em alta esta quinta-feira, dia 20 de Setembro, acumulando quatro sessões de subidas. A bolsa nacional está a negociar em máximos de duas semanas e acompanha a tendência positiva com que arrancaram também as praças europeias.A praça lisboeta está a subir ligeiramente 0,09% para os 5.376,28 pontos. O Stoxx 600, o índice que agrega as 600 principais cotadas europeias, sobe 0,1% para os 380,35 pontos. A puxar pelas bolsas europeias está o sector da banca, que tinha impulsionado Wall Street ontem, e as cotadas das matérias-primas, das mais permeáveis à guerra comercial.A nível internacional, as bolsas asiáticas fecharam em terreno positivo. O destaque vai para o Nikkei, a bolsa de Tóquio, que negociou em alta depois do actual primeiro-ministro, Shinzo Abe, ter conquistado a liderança do seu partido, evitando algum impasse político. Shinzo Abe arrancou em 2012 com o seu programa de reformas conhecido como "Abenomics", o qual deverá assim manter-se.