PSI-20 sobe pela quarta vez em dia de máximos de sempre para a EDPR

A bolsa nacional encerrou em alta esta sexta-feira, 7 de junho, pela quarta sessão consecutiva, com o PSI-20 a valorizar 1% para 5.142,31 pontos e a acompanhar o otimismo dos mercados acionistas deste e do outro lado do Atlântico. Das 18 empresas que formam o principal índice nacional, 13 fecharam em alta e cinco em queda.





Na Europa, os principais índices também registam ganhos em torno de 1%, com os investidores animados pela perspetiva de que a Reserva Federal irá cortar os juros nos Estados Unidos já em julho. Essa possibilidade foi admitida esta semana pelo próprio presidente do banco central norte-americano, e hoje os dados do emprego vieram reforçar a convicção de que será esse o próximo passo da Fed. Isto porque a economia dos Estados Unidos criou menos de metade dos empregos que se esperava, em maio, e a subida dos salários também abrandou.