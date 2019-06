PSI-20 sobe pela quinta sessão para máximos de um mês

A bolsa nacional abriu em alta esta segunda-feira, 10 de junho, estando a ganhar terreno pela quinta sessão consecutiva e a negociar no valor mais alto do último mês. Com 14 cotadas em alta e quatro em queda, o PSI-20 sobe 0,34% para 5.159,97 pontos, um máximo de 10 de maio.

Na Europa, os principais índices também seguem com sinal positivo, com o mercado a aplaudir o recuo da administração Trump na sua decisão de impor tarifas sobre as importações do México. As taxas alfandegárias que deveriam entrar em vigor esta segunda-feira foram suspensas no final da semana passada, no âmbito de um acordo entre os Estados Unidos e o México, em que este último se compromete a tomar medidas para conter o fluxo migratório para os Estados Unidos.

Por cá, as cotadas do setor do papel estão a beneficiar da subida do dólar e são das que mais contribuem para a valorização do PSI-20. A Semapa ganha 2,30% para 12,48 euros, a Navigator valoriza 1% para 3,232 euros e a Altri soma 0,34% para 5,95 euros.

A contribuir para a subida da bolsa nacional estão ainda o BCP, com um avanço de 0,47% para 25,45 cêntimos, e a Galp Energia, que valoriza 0,51% para 13,715 euros, acompanhando os ganhos do petróleo nos mercados internacionais.

Ainda na energia, a EDP avança 0,26% para 3,483 euros e a EDP Renováveis cede 0,11% para 9,11 euros.

Com sinal positivo seguem ainda os CTT, a subir 0,88% para 2,290 euros, e Pharol, a crescer 1,09% para 14,80 cêntimos.