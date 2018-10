PSI-20 sobe pela segunda sessão à boleia da Galp e da Jerónimo Martins

A bolsa nacional está a acompanhar os ganhos das principais praças europeias, animada sobretudo pela Galp e Jerónimo Martins. A Navigator também contribuiu, com as acções a ganharem 0,5% após os resultados.

A bolsa nacional está a negociar em alta pela segunda sessão consecutiva, com o PSI-20 a valorizar 0,16% para 4.960,41 pontos.



Lisboa acompanha, desta forma, a tendência positiva das principais praças europeias, que negoceiam com sinal verde depois de uma sessão de fortes subidas nos mercados asiáticos. A motivar esse optimismo esteve uma entrevista de Donald Trump à Fox News, em que o presidente dos Estados Unidos disse esperar um "grande acordo" com a China. Ainda assim, Trump avisou que, se não houver um entendimento, tem preparadas novas tarifas sobre milhares de milhões de dólares em importações chinesas.



Por cá, a Galp Energia e a Jerónimo Martins são as empresas que mais animam o PSI-20. A petrolífera, que anunciou ontem uma subida de 54% nos primeiros nove meses do ano, valoriza 0,8% para15,09 euros, enquanto a retalhista, que apresenta hoje as suas contas, soma 0,39% para 11,455 euros.



A contribuir para a subida do PSI-20 está também a Navigator. Os títulos avançam 0,51% para 4,35 euros, depois de a empresa ter revelado esta manhã que os seus lucros cresceram 18% entre Janeiro e Setembro para 171,8 milhões de euros.



Ainda no sector da pasta e do papel, a Semapa desce 0,61% para 16,36 euros e a Altri avança 0,13% para 7,64 euros.



No lado das subidas estão também o BCP, com uma valorização de 0,05% para 22,03 cêntimos, e a Pharol, que soma 2,07% para 14,8 cêntimos.



Por outro lado, a travar maiores ganhos na bolsa nacional estão sobretudo as cotadas do grupo EDP, com a casa-mãe a cair 0,10% para 3,085 euros e a EDP Renováveis a deslizar 0,06% para7,865 euros.