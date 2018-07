Pedro Catarino/CM

(Notícia actualizada pela última vez às 8h22)

O PSI-20 abriu esta terça-feira a valorizar 0,14% para os 5.646,28 pontos. A contribuir para este resultados estão as subidas do BCP e da Nos, tal como tinha acontecido na sessão desta segunda-feira. Há sete cotadas a subir, sete a descer e quatro inalteradas.O BCP destaca-se pela positiva: as acções do banco estão a subir 0,55% para 27,32 cêntimos, um dia depois do Banco Central Europeu ter dado luz verde ao sucessor de Nuno Amado, que passa a chairman. Miguel Maya é o novo presidente executivo do banco , tendo o seu conselho de administração entrado em funções esta segunda-feira. O BCP apresenta na próxima quinta-feira as contas relativas ao primeiro semestre.Os analistas do BPI já antecipavam esta subida no diário de bolsa devido ao desempenho do sector da banca na Europa: "O BCP poderá beneficiar, tal como ontem, do hipotético bom desempenho do DJ Stoxx Banks, que poderá reagir favoravelmente aos bons resultados da UBS". Os lucros da UBS subiram 15% no primeiro semestre , o que levou a uma valorização de 2,8% das acções.Em Lisboa, a Nos prolonga os ganhos depois de ter apresentado resultados que agradaram aos investidores . As acções da cotada estão a subir 0,89% para os 4,996 euros. A beneficiar a empresa de telecomunicações está também a melhoria da recomendação por parte da Goldman Sachs de "neutral" para "comprar".Além do BCP e da Nos, o sector do papel também está a valorizar na sessão de hoje. A Altri (cotada co-liderada por Paulo Fernandes, que preside à Cofina, detentora do Negócios) sobe 1,02% para os 8,90 euros, acompanhada por subidas mais tímidas da Semapa e da Navigator.Pela negativa o destaque vai para o grupo EDP, a Galp Energia e a Jerónimo Martins que estão a desvalorizar nesta sessão, impedindo maiores ganhos no PSI-20.Esta terça-feira é dia de apresentação de resultados para o BPI e a Impresa. A cotada do sector dos media está a subir 0,44% para os 22,8 cêntimos no início desta sessão.Na Europa, as bolsas abriram em terreno positivo. O Stoxx 600, o índice que agrega as 600 principais cotadas europeias, está a subir 0,39% para os 286,4 pontos. A impulsionar este desempenho estão dois sectores: o automóvel com as acções da PSA (Peugeot, Citroen, Opel) a valorizar 9,54% e a banca com a subida do UBS.