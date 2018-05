PSI-20 sobe pela sétima sessão para máximos de Janeiro

A bolsa nacional completou esta segunda-feira, 14 de Maio, a sétima sessão consecutiva de ganhos, o que representa a mais longa série de valorizações desde Setembro do ano passado. O PSI-20 subiu 1,40% para 5.692,66 pontos, o valor mais alto desde 31 de Janeiro.

Numa sessão em que três cotadas do PSI-20 atingiram máximos, foi a EDP a grande responsável pelo desempenho do índice nacional. A eléctrica fechou o dia a ganhar 9,32% para 3,40 euros, depois de ter chegado a disparar um máximo de 12,38% para 3,495 euros, uma cotação que não era atingida desde Outubro de 2015.

A cotação de fecho de hoje (3,40 euros) – a primeira sessão depois do anúncio da OPA – está 4,3% acima da contrapartida de 3,26 euros oferecida pelos chineses da China Three Gorges, na oferta pública de aquisição lançada na sexta-feira.

Vários analistas consideram a contrapartida "baixa", e segundo avançou a Bloomberg esta tarde a eléctrica prepara-se para rejeitar a oferta.

Alvo de uma OPA foi também a EDP Renováveis, com a CTG a oferecer 7,33 euros por acção. As acções da empresa liderada por João Manso Neto subiram 2,68% para 8,055 euros, um preço que está 9,89% acima da proposta da CTG.

Além da EDP, também a Galp e a Altri atingiram recordes. Num dia de ganhos para o petróleo, a Galp valorizou 0,38% para 17,18 euros, depois de ter subido um máximo de 1,52% para 17,375 euros, o valor mais alto em dez anos (Maio de 2008).

Já a Altri alcançou um novo máximo histórico de 6,43 euros, apesar de ter fechado a sessão a cotar nos 6,39 euros, com uma subida de 4,07%.

Foi desta forma que reagiram os títulos aos resultados apresentados pela empresa após o fecho da última sessão. A companhia co-liderada por Borges de Oliveira e Paulo Fernandes reportou um aumento de lucros de 90,6% para 32,6 milhões de euros.

Os analistas do BPI realçam que o conjunto de resultados apresentado "superou as expectativas", enquanto o CaixaBI sublinha que foram números "muito positivos".

A reagir aos resultados esteve também a Corticeira Amorim, que divulgou as suas contas antes da abertura do mercado. As acções ganharam 0,18% para 11,38 euros, pouco animadas pela subida de 9,3% dos lucros para 18,8 milhões de euros.

Na sessão, destacaram-se ainda, pela positiva, os títulos da Jerónimo Martins, com um avanço de 1,32% para 13,82 euros.

A Navigator, por seu lado, valorizou uns ligeiros 0,2% para 4,98 euros, depois de o CaixaBI ter melhorado o preço-alvo para as acções para 5,10 euros, na sequência da revisão em alta das suas estimativas para os preços da pasta.