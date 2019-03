"Na pré-abertura, os índices europeus ensaiavam em ligeira baixa", antecipavam os analistas do BPI no comentário de bolsa, referindo que o assunto do dia é o encontro do Banco Central Europeu (BCE).



"A reunião de hoje está envolvida numa capa de elevada incerteza: o processo do Brexit continua a pautar-se por uma grande complexidade (e mesmo confusão), as negociações sino-americanas têm avançado, mas ainda escondem diversas incógnitas e a situação económica da Zona Euro continua a degradar-se", explicavam os analistas.



Nas subidas o destaque vai para a Jerónimo Martins, a EDP Renováveis, a EDP e a REN. A Jerónimo Martins sobe 0,57% para os 13,3 euros enquanto a EDP Renováveis valoriza 1,19% para os 8,5 euros.



Já nas descidas o destaque vai para o BCP, a Galp Energia e o setor do papel. O banco desliza 0,61% para os 24,4 cêntimos. A maior descida é protagonizada pela F. Ramada que desvaloriza 1,28% para os 7,7 euros.



Para hoje está agendada a divulgação dos resultados da Nos após o fecho da bolsa nacional. Os analistas preveem que a Nos tenha terminado 2018 com um aumento de 15% do seu resultado líquido.



(Notícia atualizada pela última vez às 8h28)

O PSI-20 abriu em ligeira alta nesta quinta-feira, 7 de março, acumulando seis sessões consecutivas de ganhos. Este é o maior ciclo de valorizações em dois meses. As bolsas europeias arrancaram a sessão em baixa.A bolsa nacional arrancou a sessão com uma valorização de 0,05% para os 5.300,39 pontos, negociando perto de máximos de outubro do ano passado. Em Lisboa, sete cotadas sobem, sete descem e quatro estão inalteradas.