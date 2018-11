PSI-20 sobe pelo segundo dia com BCP e Galp a valorizar 1%

Bruno Simão/Negócios

O índice bolsista PSI-20 fechou a sessão desta quinta-feira, 29 de Novembro, a ganhar 0,73% para 4.905,49 pontos, com 12 cotadas em alta, cinco em queda e uma inalterada, no segundo dia seguido em alta que permitiu à bolsa nacional tocar no valor mais elevado desde 19 de Novembro.

Também o índice de referência europeu Stoxx 600 tocou em máximos de semana e meia, isto num dia em que interrompeu uma série de duas sessões consecutivas no vermelho. As principais praças europeias negociaram em alta numa fase em que os investidores aguardam com expectativa a reunião do G20 marcada para o fim-de-semana.

Em Lisboa, BCP, Galp Energia e Nos foram as cotadas em maior destaque. O banco somou 1,06% para 0,2475 euros, a petrolífera subiu 1,09% para 14,44 euros, e a operadora de telecomunicações cresceu 2,19% para 5,365 euros. A Galp beneficiou da inversão registada na negociação do preço do petróleo que, depois de ter caído para mínimos de mais de um ano, segue agora a valorizar mais de 2% em Nova Iorque (WTI) e quase 1,5% em Londres (Brent).

Também a contribuir para a prestação positiva da bolsa lisboeta esteve o grupo EDP, com a eléctrica liderada por António Mexia a apreciar 0,39% para 3,07 euros e a EDP Renováveis a somar 0,59% para 7,655 euros. Ainda no sector energético, a REN contrariou o sentimento predominante com uma queda de 0,41% para 2,404 euros.

Já a travar uma maior subida do PSI-20 esteve a Semapa (-0,56% para 14,12 euros) e a Pharol (-3,18% para 0,189 euros).

