Tiago Sousa Dias

O índice PSI-20 abriu a sessão desta quarta-feira, 27 de março, a somar 0,26% para 5.158,52 pontos, com 10 cotadas a negociar em alta, uma em queda e sete inalteradas no valor de fecho de terça-feira. A praça lisboeta negoceia assim em terreno positivo pelo segundo dia seguido, isto depois de ontem ter chegado a tocar em mínimos de 15 de fevereiro.As principais praças europeias transacionam em alta, recuperando parcialmente das fortes quedas registadas na passada sexta-feira e na primeira sessão desta semana.A impulsionar a bolsa lisboeta neste início de dia está a Galp Energia, que soma 0,82% para 14,19 euros, isto numa altura em que o Brent, negociado em Londres e utilizado como valor de referência para as importações nacionais, sobe perto de 0,5%.Destaque também para o setor do papel, em especial para a Semapa que ganha 2,23% para 14,70 euros, sendo que também a Navigator (+0,80% para 4,052 euros) e a Altri (+0,59% para 6,80 euros) seguem em alta.Nota positiva ainda para a Jerónimo Martins, que valoriza 0,31% para 13,14 euros, e para o BCP, que sobe 0,18% para 0,2211 euros.Nesta abertura de sessão os CTT são a única cotada em queda, com os correios nacionais a perderem 0,31% para 2,58 euros, isto depois de na segunda-feira a cotada liderada por Francisco Lacerda ter registado um novo mínimo histórico (Notícia atualizada às 8:15)