Em Lisboa foi a Jerónimo Martins que mais impulsionou com a retalhista a avançar 2,84% para 13,015 euros, isto numa sessão em que tocou em máximos de 28 Junho. Continuando no sector do retalho, a Sonae cresceu 0,19% para 1,032 euros.



Destaque pela positiva também para o BCP que ganhou 0,58% para 0,2611 euros.



No sector energético a tendência geral foi de ganhos, com a EDP Renováveis a crescer 0,33% para 9 euros, a EDP a ganhar 0,20% para 3,47 euros e a REN a crescer 0,32% para 2,47 euros. Em sentido inverso, a Galp Energia deslizou 0,12% para 16,86 euros.



Nota positiva ainda para os CTT que avançaram 1,02% para 2,958 euros.



Já a travar uma subida mais expressiva da bolsa lisboeta esteve a Nos (-0,62% para 4,82 euros) e a Mota-Engil (-0,99% para 3 euros).



(Notícia actualizada às 17:00)

O PSI-20 encerrou a sessão bolsista desta terça-feira, 17 de Julho, a apreciar 0,31% para 5.638,26 pontos, com 10 cotadas em alta e as restante oito em queda, no segundo dia consecutivo de ganhos para o principal índice nacional. Apesar da valorização registada no final do dia, a praça lisboeta chegou a tocar no valor mais baixo em mais de uma semana (6 de Julho).Desta forma, a bolsa nacional seguiu a tendência de ganhos que marcou a negociação nas principais praças europeias no dia em que o presidente da Reserva Federal dos Estados Unidos, Jerome Powell, declarou no Senado norte-americano que a política monetária de aumento gradual dos juros é para prosseguir, uma declaração que impulsionou o dólar nos mercados cambiais.No entanto, foi a garantia dada por Powell de que serão contidas as consequências da disputa comercial em curso entre os principais blocos comerciais que mais contribuiu para animar os investidores europeus.