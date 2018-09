PSI-20 sobe pelo segundo dia com Sonae a ganhar perto de 4,5%

O índice lisboeta PSI-20 fechou a sessão desta terça-feira, 18 de Setembro, a somar 0,61% para 5.361,16 pontos, com 11 cotadas em alta, cinco em queda e duas inalteradas, isto no segundo dia consecutivo de ganhos para a bolsa nacional que assim acompanhou a tendência altista registada nas principais praças europeias.

A contribuir decisivamente para a prestação positiva do PSI-20, que tocou mesmo no valor mais alto de duas semanas, estiveram a Sonae e o BCP. A retalhista valorizou 4,39% para 0,952 euros, a maior subida diária desde a sessão de 15 de Março em que apreciou 5,52%. A dona dos supermercados Continente transaccionou em máximos de 27 de Agosto.