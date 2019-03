A bolsa nacional foi pressionada pela Europa e a queda de várias cotadas, mas as subidas expressivas do BCP e da Sonae salvaram o PSI-20 de fechar em terreno negativo.



A bolsa nacional fechou em alta esta quarta-feira, 27 de março, evitando uma queda numa altura em que a maior parte das bolsas europeias negoceia em baixa. O PSI-20 valorizou 0,46% para os 5.168,79 pontos, beneficiando das valorizações significativas do BCP e da Sonae.Esta subida da bolsa lisboeta acontece num dia em que o Stoxx 600, o índice que agrega as 600 principais cotadas europeias, está a desvalorizar 0,08% para os 376,88 pontos. A preocupação com a desaceleração económica a nível mundial e, particularmente, na Europa continua a deixar os investidores reticentes quanto à aposta em ativos de risco como as ações.Em Lisboa, oito cotadas fecharam em baixa e dez em alta. Em destaque esteve o BCP e a Sonae cujas ações subiram 3,81% para os 22,91 cêntimos - a maior subida desde 4 de janeiro - e 1,85% para os 93,4 cêntimos, respetivamente.No caso do banco, as ações foram beneficiadas pelos comentários de Mario Draghi esta manhã em Frankfurt. O presidente do Banco Central Europeu (BCE) garantiu