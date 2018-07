PSI-20 sobe quase 1% à boleia da EDP Renováveis e BCP

O PSI-20 subiu 0,98% para os 5.569,36 pontos esta quinta-feira, acompanhando a valorização generalizada nas bolsas europeias com o contributo decisivo do sector automóvel. Em Lisboa, esta é a segunda sessão consecutiva de ganhos. Apenas duas cotadas desceram contra 16 subidas.





Na Europa as bolsas foram todas pintadas a verde. O Stoxx 600, o índice que agrega as 600 maiores cotadas europeias, avança 0,4% para os 381,56 pontos. O sector automóvel foi o que deu um maior contributo positivo, depois de a Reuters ter noticiado que o embaixador dos EUA na Alemanha terá informado as fabricantes de automóveis que Trump pode deixar cair a ameaça de tarifas.Na praça nacional, o grupo EDP continua a somar ganhos face à OPA dos chineses, mas também ao interesse de outros gigantes do sector. A EDP Renováveis fechou em máximos mais uma vez, ultrapassando os nove euros por acção. A cotada ganhou 2% para os 9,17 euros nesta sessão.Esta valorização acontece depois de a empresa ter conseguido um contrato de venda de energia na Grécia . Além disso, a EDP Renováveis é a terceira cotada mais valiosa do PSI-20, tendo ultrapassado a Jerónimo Martins, cotada que desvalorizou mais de 25% desde o início do ano.A própria EDP valorizou 0,73% para os 3,455 euros e a Galp Energia avançou 0,87% para os 16,795 euros.

Além das cotadas energéticas, as acções do BCP registaram a maior subida desde 11 de Junho. A cotada do sector bancário subiu 1,52% para os 26 cêntimos. A Jerónimo Martins recuperou pela segunda sessão consecutiva com uma subida de 0,75% para os 12,335 euros.



Em termos de variação percentual o destaque vai ainda para a Mota-Engil que valorizou 5,44% para os 3,005, dias depois de se saber que a empresa ganhou contratos de 138 milhões de euros no Uganda e também que a CaixaBI melhorou a recomendação e o preço-alvo da cotada. Já a Sonae Indústria subiu 7,11% para os 2,26 euros, após dez sessões consecutivas em que não valorizou.



Entre as quedas contam-se apenas as da Altri e as da Ibersol.