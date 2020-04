PSI-20 sobe quase 1% com maioria das cotadas em alta

A bolsa nacional está a acompanhar os ganhos das praças europeias, com o mercado focado nos números favoráveis do covid-19 e nos apoios dos bancos centrais à economia.

A bolsa nacional abriu em alta esta segunda-feira, 27 de abril, com o PSI-20 a valorizar 0,84% para 4.147,18 pontos. Das 18 empresas que formam o principal índice nacional apenas duas estão com sinal negativo.





Na Europa, o cenário é semelhante, com os principais índices a valorizarem quase 2%, depois de o Banco do Japão ter cortado os limites à compra de dívida do país, em mais um esforço para conter os efeitos negativos da pandemia do covid-19.