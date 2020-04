Por outro lado, os investidores mostram ainda expetativa quanto às reuniões do Banco Central Europeu e da Reserva Federal dos Estados Unidos, que vão decorrer esta semana e das quais poderão surgir medidas adicionais ou, pelo menos, indicações sobre o que poderá ser a futura resposta à crise causada pela pandemia.



Em Lisboa a toada foi altista mas foram os pesos pesados do principal índice nacional que mais contribuíram para a subida registada.



A Galp Energia avançou 4,10% para 9,85 euros, acompanhando assim a subida do preço do petróleo em Londres, onde o Brent segue a apreciar perto de 0,5%. Também com contributo decisivo para a subida expressiva da bolsa nacional esteve o BCP, com o banco a terminar o dia com ganhos de 2,24% para 9,59 cêntimos.



Nota positiva também para as restantes cotadas do setor energético: a EDP avançou 0,50% para 3,819 euros, a EDP Renováveis cresceu 1,85% para 11,02 euros e a REN apreciou 0,81% para 2,49 euros.



Subidas expressivas ainda para a Mota-Engil e para as cotadas do setor do papel. A construtora somou 6,40% para 1,130 euros, enquanto Navigator (+4,10% para 2,336 euros), Semapa (+2,17% para 8,96 euros) e Altri (+1,82% para 4,71 euros) também fecharam no verde.



A travar uma maior valorização na bolsa lisboeta esteve a Jerónimo Martins, que perdeu 0,41% para 15,64 euros, e a Ibersol que recuou 1,76% para 3,90 euros.



(Notícia atualizada)

O índice PSI-20 encerrou a sessão desta terça-feira, 28 de abril, a ganhar 1,87% para 4.213,76 pontos.A praça lisboeta negociou em linha com os ganhos também verificados na generalidade das principais bolsas europeias. O índice de referência europeu Stoxx600 transacionou em torno da cotação mais alta em sete semanas, apoiado na subida de todos os setores e em especial na valorização próxima de 4% da banca, isto numa altura em que se verifica na Europa uma progressiva reabertura das economias e desconfinamento social.