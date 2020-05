PSI-20 soma com BCP a disparar 6% e Nos e Novabase em máximos pré-pandemia

A bolsa nacional terminou a sessão no verde, alinhada com as pares europeias. A dar um grande impulso esteve o BCP, que partilhou o palco com a Nos e a Nova Base, que mostram grandes valorizações e se colocaram em máximos do início de março, ou seja, do período antes da pandemia.

A bolsa nacional fechou em alta, como principal índice, o PSI-20, a valorizar 0,52% para os 4.299,31 pontos. A contribuir para a subida estiveram nove cotadas no verde, contra sete a descer. Duas ficaram inalteradas.





A praça lisboeta alinha com as praças europeias, embora com uma valorização mais modesta que aquelas a que se assiste lá fora. Os investidores estão animados com a expetativa de que os efeitos económicos mais negativos da pandemia já se tenham feito sentir. A sustentar o otimismo estão os dados que dizem que a confiança dos consumidores nos Estados Unidos subiu, assim como as vendas de casas, que inclusivamente superaram as estimativas.