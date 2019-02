Tiago Sousa Dias

O índice lisboeta PSI-20 fechou a sessão desta terça-feira, 26 de fevereiro, a subir 0,21% para 5.163,89 pontos, com 13 cotadas em alta, duas em queda e três inalteradas.A bolsa nacional seguiu a tendência de ganhos verificada nas principais praças europeias. O índice de referência europeu Stoxx600, que agrega as 600 maiores cotadas do velho continente, valorizou pelo terceiro dia consecutivo sobretudo apoiado nos ganhos do setor europeu do retalho.As declarações do presidente da Reserva Federal dos Estados Unidos, em que Jerome Powell disse que as perspetivas para a maior economia mundial são boas e que, apesar de menor, o crescimento económico continuará a ser sólido animaram os investidores.Também a incerteza em torno do Brexit voltou a condicionar as bolsas, isto no dia em que a primeira-ministra britânica Theresa May disse que será o parlamento do Reino Unido a decidir entre uma saída da União Europeia sem acordo ou um eventual adiamento do Brexit. O principa índice bolsista britânico (Footise) contrariou os ganhos na Europa.No plano nacional, em destaque pela positiva esteve a Corticeira Amorim que somou 0,96% para 9,46 euros, depois de esta manhã ainda antes da abertura dos mercados ter reportado lucros 77,4 milhões de euros em 2018 , resultado que representa um aumento de 6% face ao período homólogo.À imagem do que aconteceu na Europa, também o setor nacional do retalho contribuiu para a valorização do PSI-20, designadamente a Sonae que ganhou 2,04% para 0,9245 euros para negociar em máximos de 4 de fevereiro. Já a Jerónimo Martins apreciou ténues 0,04% para 13,10 euros.A Galp Energia também teve um contributo relevante para a subida da bolsa nacional, com a petrolífera a avançar 1,03% para 14,74 euros numa altura em que também o Brent, transacionado em Londres e utilizado como referência para as importações nacionais, valoriza perto de 0,5% para 65,05 dólares por barril.Continuando do lado dos ganhos, nota positiva para o BCP (+0,21% para 0,2337 euros) e para a Altri (+1,12% para 7,22 euros).Já a impedir uma maior subida da bolsa lisboeta estiveram em particular a EDP, que perdeu 0,88% para 3,172 euros, e a Nos, que resvalou 0,56% para 5,31 euros.(Notícia atualizada às 16:49)