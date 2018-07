As bolsas europeias estão mistas com o PSI-20 a destacar-se pela positiva. A praça nacional subiu com o contributo positivo da Jerónimo Martins e das cotadas do sector do papel.

Pedro Catarino/CM

Nas cotadas do sector papel, a Semapa subiu 2,22% para os 23,05 euros, mas a Altri e a Navigator também valorizaram.



O PSI-20 subiu 0,55% para os 5.599,76 pontos, avançando pela terceira sessão consecutiva. Isto numa altura em que as bolsas europeias estão mistas com os índices gregos e italianos em queda. A praça lisboeta colheu ganhos à boleia da Jerónimo Martins, do sector do papel e da Ibersol.A bolsa nacional fechou a semana com mais uma sessão a valorizar. 12 cotadas subiram enquanto seis desceram. No total da semana, o PSI-20 valorizou 1,29%, arrancando assim de forma positiva o mês de Julho.Nas subidas o destaque vai para a recuperação da Jerónimo Martins que também está há três sessões a valorizar. No primeiro semestre a cotada tinha perdido 25% do seu valor em bolsa. As acções da retalhista subiram 1,91% para os 12,57 euros.Além disso, a Ibersol subiu 5,15% para os 12,25 euros por acção. Esta é a maior subida da cotada há mais de um ano. Esta valorização acontece após a empresa ter anunciado um aumento de capital de seis milhões de euros. As acções serão atribuídas gratuitamente aos accionistas da Ibersol , na proporção de uma nova acção por cada cinco acções detidas.Por outro lado, o PSI-20 contou com o contributo negativo do BCP e do grupo EDP. A EDP Renováveis, apesar de ter renovado máximo na negociação intradiária, desvalorizou esta sexta-feira 0,76% para os 9,10 euros. Já o Banco Comercial Português deslizou 0,92% para os 25,76 cêntimos.Na Europa, os índices negociaram perto da linha de água, mas ao final da tarde inclinaram-se para o verde. O Stoxx 600, o índice que agrega as 600 principais cotadas europeias, está a subir 0,12% para os 382,05 pontos. Uma das coisas que está a animar os investidores é a cedência de Angela Merkel. A chanceler alemã admite reduzir tarifas aos carros norte-americanos, o que poderá travar a ameaça de Donald Trump face ao sector automóvel europeu.(Notícia actualizada pela última vez às 17h02)