A travar uma maior subida da bolsa nacional esteve, em especial, a Nos, com a operadora de telecomunicações a recuar 0,41% para 4,870 euros, isto no dia em que foi noticiado que a empresa em investigação e desenvolvimento da rede de quinta geração. O acordo comercial parcial alcançado entre os Estados Unidos e a China contribuiu para conferir maior otimismo aos investidores que, assim, podem encarar com menos incerteza o ano de 2020.Em Lisboa foi a EDP a cotada em maior destaque. A elétrica liderada por António Mexia somou 1,31% para 3,799 euros, cotação que representa um máximos de junho de 2008 . A cotada continua a beneficiar do plano estratégico apresentado pela equipa de gestão em março.O restante setor energético também negociou em alta: a EDP Renováveis cresceu 1,11% para 10,18 euros e a Galp Energia subiu 0,58% para 14,70 euros.Nota positiva ainda para a Altri e o BCP, com a papeleira a apreciar-se em 1,21% para 5,86 euros e o banco a ganhar 0,45% para 0,2030 euros.A travar uma maior subida da bolsa nacional esteve, em especial, a Nos, com a operadora de telecomunicações a recuar 0,41% para 4,870 euros, isto no dia em que foi noticiado que a empresa lançou o "Nos 5G" , um fundo de capital de risco de 10 mil milhões de euros destinado a investir

O índice PSI-20 encerrou a sessão desta segunda-feira, 16 de dezembro, a somar 0,34% para 5.221,09 pontos, com 10 cotadas em alta, sete em queda e uma inalterada no quarto dia seguido a transacionar em terreno positivo.Apesar de com ganhos mais moderados, a praça lisboeta seguiu a tendência altista registada nas principais bolsas europeias, isto num dia em que o índice de referência do velho continente, o Stoxx600, estabeleceu um novo máximo de sempre ao tocar nos 418,53 pontos. Com todos os setores a contribuir positivamente, a maior subida foi registada pelas matérias-primas.