PSI-20 valoriza pelo terceiro dia com BCP e EDP a impulsionar

O índice PSI-20 encerrou a sessão desta quinta-feira, 12 de setembro, a ganhar 0,22% para 5.016,81 pontos, com 10 cotadas em alta, sete em queda e uma inalterada, no terceiro dia consecutivo em que a bolsa nacional acumulou valor e em que chegou a tocar no valor mais alto desde 31 de julho.





A praça lisboeta seguiu a tendência de ganhos também registada nas principais bolsas europeias, num dia em que também o índice de referência europeu Stoxx600 se encaminha para registar a terceira sessão em terreno positivo e em que negociou em máximos de 25 de julho.



A contribuir para o reforço da confiança dos investidores numa fase de abrandamento económico esteve a decisão anunciada pelo Banco Central Europeu que baixou a taxa de depósitos e revelou que vai colocar no terreno um novo programa de compra de dívida no valor de 20 mil milhões de euros.





Por cá, BCP e EDP foram as cotadas que mais apoiaram a subida do PSI-20. O banco avançou 1,09% para 0,2045 euros, enquanto a elétrica somou 1,81% para 3,482 euros. A valorização do banco liderado por Miguel Maya seguiu os ganhos da banca europeia, isto apesar de o novo corte nas taxas de depósitos penalizar a margem financeira das instituições financeiras. É que o BCE revelou também medidas para apoiar os bancos, em concreto a isenção do pagamento de taxas de juro negativas nos depósitos e alterações nas taxas aplicadas às respetivas linhas de crédito aos bancos de forma a tornar os empréstimos concedidos à banca mais favoráveis.



O setor energético não apresentou uma tendência definida, já que além da EDP só a REN também fechou em alta ao apreciar 0,99% para 2,54 euros. Já a EDP Renováveis encerrou inalterada no valor de fecho de quarta-feira (10,16 euros), enquanto a Galp Energia perdeu 1,63% para 12,975 euros, com a petrolífera a acompanhar a desvalorização do preço do petróleo nos mercados internacionais.



Já a impedir uma maior subida do PSI-20 esteve o setor do papel (exceção feita à Altri que apreciou ligeiros 0,08% para 6,12 euros) e os CTT (-0,65% para 2,130 euros). A Navigator recuou 1,52% para 3,238 euros no dia em que a cotada entrou na lista de ações preferidas do CaixaBank/BPI e a Semapa resvalou 0,65% para 12,28 euros.



(Notícia atualizada às 17:00)