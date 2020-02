PSI-20 volta a cair com BCP e papeleiras a pressionar

A bolsa nacional está em queda, com o PSI-20 a resvalar para o vermelho pela segunda sessão consecutiva e a descer 0,21% para os 5.303,82 pontos. A pesar no balanço do índice estão 13 cotadas a cair, contrariadas apenas por quatro a subir e uma inalterada.

O sentimento é negativo depois de a China ter revisto o método de contagem dos casos, o que os fez disparar em quase 15.000 para um total de 60.000, dando uma nova dimensão ao surto e reavivando os receios quanto ao impacto na economia. Dois responsáveis pelo controlo e supervisão da situação foram demitidos das funções.Por cá, o banco BCP e o setor do papel pesam na bolsa nacional. O banco desce 1,21% para os 18,77 cêntimos, num dia de apresentação de resultados de grandes nomes da banca europeia como é o caso do Credit Suisse e do Barclays.A Altri lidera as perdas, ao cair 2,15% para os 5,47 euros, alinhado-se do lado negativo do espetro com as restantes representantes do setor do papel. A Navigator segue-se à Altri na tabela, com uma queda de 1,67% para os 3,18 euros. Esta empresa já havia registado uma forte quebra nas ações, de quase 5%, na sessão anterior, depois de apresentar uma baixa nos lucros de 25%, superior à esperada. Esta quinta-feira o desempenho fica condicionado