PSI-20 volta a subir com Galp a impulsionar

A bolsa nacional pende para o terreno positivo numa altura de pouca clareza nos mercados europeus. A Galp puxa pela bolsa nacional ao mesmo tempo que as cotações de petróleo recuperam do choque dos últimos dias.

A bolsa nacional abriu em alta, com o principal índice, o PSI-20, a subir 0,75% para os 4.131,25 pontos. Lisboa fica no verde num dia misto para as principais praças europeias, mas no qual o sentimento positivo parece estar a ganhar terreno.





Os investidores mostram-se animados à medida que continuam a ser divulgados resultados agridoces no mundo empresarial. Esta quinta-feira, o Credit Suisse reportou uma subida de 75% nos lucros, embora tenha optado, para já, por distribuir apenas metade do dividendo que estava planeado aos acionistas. As americanas Chipotle Mexican Grill e Texas Instruments também conseguiram apresentar contas animadoras, mas este já não foi o caso da Heineken, que cancelou o pagamento de dividendos, e da Kering, que admitiu não esperar qualquer recuperação nos Estados Unidos e Europa antes de julho, depois de as vendas da Gucci terem recuado.