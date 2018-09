Pedro Catarino/CM

O PSI-20 sobe esta sexta-feira, dia 21 de Setembro, 0,44% para os 5.382,44 pontos. A bolsa nacional caminha para um saldo semanal positivo pela segunda semana consecutiva. As praças europeias também seguem no verde, depois de sessões positivas em Wall Street e na Ásia.As bolsas asiáticas fecharam em alta, acumulando duas semanas de valorizações. Tal deve-se à guerra comercial entre os Estados Unidos e a China que ficou, para já, aquém dos piores cenários traçados. O plano chinês para compensar a queda das exportações, nomeadamente reduzindo tarifas no comércio com outros parceiros comerciais, também ajudará a segunda maior economia do mundo a sustentar o seu ritmo de expansão.Em Lisboa, a EDP Renováveis valoriza 0,87% para os 8,65 euros, depois de a cotada ter anunciado ontem que assegurou um(Notícia actualizada às 8h18)