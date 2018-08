PSI-20 volta às quedas com agravar da guerra comercial

As bolsas chinesas inverteram o rumo e acabaram por fechar em terreno negativo com o agravar das relações entre os dois países. O mesmo acontece na Europa onde o índice que agrega as 600 principais cotadas europeias, o Stoxx 600, desvaloriza 0,26% para os 389,49 pontos. Um dos sectores que perde terreno é o das matérias-primas, que é permeável à evolução das tarifas, e ainda o da saúde.Em Lisboa, as cotadas do sector do papel são as que mais descem. A Semapa desliza 0,98% para os 20,20 euros, a Altri desvaloriza 0,9% para os 8,81 euros e a Navigator desce 0,72% para os 4,95 euros.



As energéticas também estão em queda num dia em que o petróleo está a desvalorizar nos mercados internacionais, tanto em Londres como em Nova Iorque. A EDP desvaloriza 0,69% para os 3,47 euros e a EDP Renováveis perde 0,23% para os 8,75 euros. Já a Galp Energia, que renovou máximos de 10 anos na sessão anterior, está a desvalorizar 0,31% para os 17,86 euros.



Ainda nas quedas, destaque para as acções do BCP que voltam a desvalorizar, depois de uma subida esta terça-feira. Os títulos do Banco Comercial Português deslizam 0,15% para os 26,21 cêntimos. Por último, as acções da Sonae perdem 0,65% para os 98,6 cêntimos.



(Notícia actualizada com mais cotadas)