PSI-20 volta às quedas com BCP a afundar 5% para mínimo de dois anos  

Depois de duas sessões de recuperação, a bolsa nacional regressou esta sexta-feira a terreno negativo, acompanhando a tendência de queda das restantes bolsas mundiais que estão a ser penalizadas por um novo episódio de tensão entre os EUA e a China, bem como pela crise política em Itália.

O PSI-20 desceu 1,38% para 4.859,04 pontos, com 12 cotadas em queda e seis em alta. Na maioria dos índices europeus as desvalorizações também rondam 1%.

A Bloomberg noticiou que a Casa Branca está a adiar uma decisão para conceder licenças a empresas americanas para retomarem os negócios com a Huawei. Uma notícia que voltou a elevar os receios sobre o aumento da tensão comercial entre os EUA e a China.

Além disso, Donald Trump revelou que os Estados Unidos "não estão preparados" para assinar um acordo comercial com a China, sugerindo uma eventual suspensão da próxima ronda negocial prevista para setembro em Washington.

A pesar no sentimento dos investidores está ainda o facto de Itália estar à beira de novas eleições, depois de Matteo Salvini ter anunciado uma rutura da coligação que sustenta o Governo, provocando eleições.

O BCP destacou-se pela negativa com uma queda de 4,83% para 0,2088 euros, o que corresponde a um novo mínimo de setembro de 2017. Depois de uma série de 11 sessões em queda – a mais longa na história do banco – as ações do BCP subiram na quinta-feira, mas hoje regressaram às quedas acentuadas.



Na Europa o setor financeiro também foi dos que mais penalizou os índices, com os investidores a saírem do capital dos bancos, devido à perspetiva de que serão dos mais penalizados no cenário de abrandamento da economia e descidas das taxas de juro por parte dos bancos centrais.





Ainda a contribuir para a tendência negativa do PSI-20 estiveram de novo as cotadas do setor do papel, que vivem um período difícil em bolsa devido às perspetivas pouco animadoras para a procura e preços da pasta e do papel. A Semapa caiu 2,67% para 11,66 euros e atingiu um novo mínimo de novembro de 2016. A Navigator cedeu 0,97% para 2,86 euros e a Altri caiu 1,87% para 5,505 euros.