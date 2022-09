PSI entra no quarto dia de ganhos, com Greenvolt na frente

para fornecer energia renovável à unidade polaca da BA Glass, uma produtora europeia de embalagens e garrafas de vidro, por um período de 15 anos. Na abertura da sessão, a energética portuguesa ganhava 0,96%.





A bolsa de Lisboa arrancou a sessão desta terça-feira no verde, somando o quarto dia consecutivo de valorização. Das 15 cotadas do PSI, dez começaram o dia em terreno positivo, quatro a perder e uma inalterada.O índice de referência avançava 0,25% para 6.096,09 pontos, em linha com as praças europeias.A liderar os ganhos esteve a Greenvolt, que na segunda-feira anunciou ter fechado um acordoEm segundo lugar destaca-se outra empresa de energia renovável, a EDP Renováveis, que valorizava 0,64%, seguida da Navigator, com a mesma subida percentual, e da Corticeira Amorim, a ganhar 0,59%.As restantes seis cotadas com ganhos estavam a valorizar abaixo dos 0,50%.A liderar perdas estava a Sonae, a tombar 0,66%, seguida dos CTT (-0,15%), Galp (-0,09%) e BCP (-0,07%).