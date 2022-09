PSI mergulha no vermelho, com todas as cotadas em queda

Depois de, na quarta-feira, ter conseguido fechar positiva ao fim de seis sessões no vermelho, a bolsa de Lisboa regressa às perdas. Esta quinta-feira, o PSI recua 1,04% para 5.723,68, em linha com a Europa, com todas as 15 cotadas a registar perdas.A liderar as quedas estão os CTT, que perdem 2,54%, seguidos da Greenvolt, com menos 2,49%, e da Navigator, que recua 1,77%.Com perdas acima de 1% estão também o BCP (-1,68%), Altri (-1,56%), Semapa (-1,54%), EDP Renováveis (-1,20%) e a Mota-Engil (-1,02%).REN, EDP e Sonae são as que menos perdem: -0,39% e -0,61% (para as duas últimas), respetivamente.A bolsa de Lisboa acompanha, assim, a tendência negativa europeia, na primeira sessão depois do anúncio de novo aumento das taxas de juro da Reserva Federal dos EUA.