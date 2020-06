PSI sobe mais de 2% com a Galp a somar acima de 4,5%

A bolsa nacional voltou aos ganhos no arranque da semana, renovando máximos de 10 de março, sobretudo impulsionada pelas subidas da Galp Energia, do BCP e dos CTT.

O índice PSI-20 fechou a sessão desta segunda-feira, 1 de junho, a avançar 2,20% para 4.425,86 pontos, com 13 cotadas em alta, quatro em queda e uma inalterada. O principal índice bolsista nacional renovou mesmo máximos de 10 de março na sessão.









Em Lisboa foi a Galp Energia que mais impulsionou, com a petrolífera a somar 4,62% para 11,21 euros, num dia em que a petrolífera tocou na cotação mais alta desde 6 de março. Numa sessão em que todos os setores europeus transacionaram em alta, os ganhos mais expressivos foram alcançados pelos setores turístico, dos media e da banca.Em Lisboa foi a Galp Energia que mais impulsionou, com a petrolífera a somar 4,62% para 11,21 euros, num dia em que a petrolífera tocou na cotação mais alta desde 6 de março.

BCP recupera e supera 10 cêntimos

Destaque também para as subidas do BCP e dos CTT. O banco ganhou 1,73% para 10,02 cêntimos e os correios nacionais dispararam 7,07% para 2,195 euros para máximos de 21 de abril.



Ainda a apoiar decisivamente a prestação da praça lisboeta esteve a EDP Renováveis, que apreciou 1,85% para 12,14 euros numa sessão em que negociou em máximos de 6 de março, a Nos somou 5,40% para 3,902 euros, com a operadora de telecomunicações a negociar em máximos de 26 de fevereiro, e a Mota-Engil, que valorizou 3,48% para 1,188 euros.



Nota positiva ainda para a Sonae, com a dona dos supermercados Continente a ganhar 3,73% para 69,6 cêntimos. Já a outra retalhista fechou no vermelho apesar de ter chegado a tocar em máximos de 13 de maio - a Jerónimo Martins fechou a ceder 0,16% para 15,355 euros.



A impedir uma maior subida da bolsa nacional esteve a EDP (-0,54% para 4,2 euros) e a Altri (-0,44% para 4,12 euros).



(Notícia atualizada)

A praça lisboeta transacionou em linha com os ganhos também registados na generalidade das principais bolsas europeias. Numa altura em que o otimismo decorrente da proposta da Comissão Europeia para a recuperação da União Europeia continua a contribuir para as subidas bolsistas no velho continente, esta segunda-feira foi sobretudo a notícia de que o Banco Central Europeu (BCE) poderá incrementar em 500 mil milhões de euros o respetivo programa de compra de ativos que animou o sentimento nas praças europeias.