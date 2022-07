PSI: Supermercados com mais vendas ajudam lucros em Lisboa

As vendas nos supermercados, impulsionadas pela escalada da inflação, deverão impulsionar as contas das retalhistas em Lisboa. Apesar do agravamento dos custos – que será um dos pontos essenciais que os investidores tentarão ler na época de resultados que se avizinha –, os analistas estão otimistas em relação ao setor. Já as papeleiras poderão ser beneficiadas pelo desempenho do euro.





Negócios Premium Conteúdo exclusivo para assinantes Já é assinante? Inicie a sessão Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios;

...