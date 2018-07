Quanto ganharam e perderam os ricos da bolsa em 2018

As maiores fortunas da bolsa nacional encolheram no primeiro semestre deste ano. Considerando os 12 maiores investidores, as suas carteiras desvalorizaram em quase 703 milhões de euros. Veja quanto perdeu e ganhou cada um.

A bolsa nacional terminou o primeiro semestre do ano em terreno positivo. Mas nem todos os investidores têm motivos para sorrir. Nem mesmo aqueles que têm os investimentos mais relevantes na praça portuguesa. A maioria dos milionários portugueses terminou a primeira metade do ano com perdas. É o caso das famílias Soares dos Santos e Azevedo que foram aquelas que viram os seus investimentos encolher mais.



702,9 milhões de euros. Foi este o valor "perdido" pelos milionários da bolsa portuguesa, no acumulado do primeiro semestre. A fortuna conjunta caiu de 18,2 mil milhões de euros, no final de 2017, para 17,4 mil milhões de euros, no final do primeiro semestre deste ano, segundo os cálculos do Negócios.