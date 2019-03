Dividendo: 0,27943 euros

Variação: 0,2%

Dividend yield: 6,8%

Remuneração total: 200,4 milhões de euros

Payout: 89%

A Navigator está habitualmente no topo dos melhores dividendos e este ano é exceção. A empresa propõe o pagamento de um dividendo de 27,943 cêntimos, o que se situa ligeiramente acima do valor do ano passado e corresponde a um "payout" de 89%.