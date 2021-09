Queda de 1% da EDP Renováveis pressiona PSI-20

A onda de otimismo tanto em Wall Street como na Ásia não transitou para a sessão europeia. O Stoxx 600 recua 0,19%, o francês CAC 40 perde 0,43% e o espanhol IBEX 35 desliza 0,12%. O alemão DAX, que está a sofrer uma atualização passando a deter 40 cotadas em vez das anteriores 30, desvaloriza 0,18%.



Ao longo do dia, os investidores estarão atentos à divulgação dos dados globais do emprego nos EUA, que poderão servir de apoio para uma ação do banco central norte-americano. Jerome Powell, líder da Reserva Federal, estará prestes a anunciar uma redução dos estímulos monetários mas, para isso, precisa de fortes dados no mercado laboral, disse na última reunião de política monetária de julho.



Espera-se que os EUA tenham sido capazes de gerar mais 725 mil empregos em agosto, um número que apesar de ficar aquém dos dois meses anteriores, representa uma forte subida face ao período homólogo. Caso este número se concretize, poderá ser mais um argumento que a Fed terá a favor de uma redução da atual compra de dívida.

A bolsa de Lisboa abriu a sessão em ligeira baixa devido à pressão exercida pela EDP Renováveis e ao sentimento negativo que se vive na Europa. O índice de referência nacional PSI-20 cede 0,25% para 5.491,84 pontos, mantendo-se ainda assim nos valores mais altos em três anos.A EDP Renováveis lidera as perdas no índice, com uma desvalorização de 1,15% para 22,98 euros por ação, em contraciclo com as restantes energéticas portuguesas. A casa-mãe EDP valoriza 0,46% para 4,77 euros e a REN avança 0,6% para 2,51 euros.Ainda em terreno negativo na bolsa de Lisboa negoceiam a Nos, que recua 0,6% para 3,65 euros, a Navigator (-0,44%), a Sonae (-0,38%), a Jerónimo Martins (-0,27%) ou os CTT (-0,2%).A Galp Energia cede 0,16% para 8,60 euros por ação num dia de ligeira alta para os preços do petróleo. O brent de referência europeia sobe 0,15% para 73,14 dólares por barril, enquanto o crude WTI norte-americano negoceia nos 69,99 dólares.