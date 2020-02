900 vítimas mortais provadas pela pneumonia viral.





No radar está também o preço do petróleo, que hoje voltou a recuar para mínimos de mais de um ano. O Brent, negociado em Londres e que serve de referência para Portugal, desvaloriza 1,36% para os 53,73 dólares por barril.A precipitar este sentimento está a hipótese de a OPEP+ (Organização de Países Exportadores de Petróleo e os aliados) não agendar nenhuma reunião de emergência ainda este mês, para fazer face ao impacto que o vírus está a ter no preço da matéria-prima, como era esperado. O comité técnico do cartel reuniu na semana passada - e as negociações prolongaram-se, pela primeira vez, para um terceiro dia - e recomendou um corte de produção extraordinário de 600 mil barris por dia.Por cá, o BCP desvalorizou 3,49% para os 18,80 cêntimos por ação, no dia em que o CaixaBank BPI reduziu a recomendação e o preço-alvo das ações do banco, depois de ter revisto em baixa a projeção para os resultados. O preço-alvo para o final de 2020 desceu 7%, de 0,27 euros para 0,25 euros, o que traduz um potencial de valorização de 28%. A recomendação baixou de "comprar" para "neutral".Para além do BCP, também a empresa de telecomunicações Nos teve uma queda avolumada (-2,80% para os 4,44 euros), tendo tocado em mínimos de setembro de 2014 no meio da sessão.A negociar em queda esteve também a Galp, que perdeu 1,42% para os 13,56 euros por ação, em linha com a queda do preço do petróleo. Na Europa, o setor de "oil & gas" foi também um dos mais penalizados (-1,32%).Em contraciclo negociou a EDP, com uma subida de 1,31% para os 4,646 euros. Também a EDP Renováveis (+0,16%) e a Jerónimo Martins (+2,04%) fecharam a primeira sessão da semana com valorizações.