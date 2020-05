A pressionar a prestação da cotada nacional estão os preços do petróleo que interromperam um ciclo de pelo menos três sessões seguidas a valorizar. O crude dos EUA perde 7,13% para os 18,36 dólares por barril, enquanto que o Brent, referência para Portugal, cai 2,16% para os 25,87 dólares.



Hoje, os analistas da Nau Securities cortaram o preço-alvo para a empresa liderada por Carlos Gomes da Silva de 16,50 euros por ação, para 15,50 euros, o que representa um ganho potencial de 57,49% face ao fecho da sessão da última sexta-feira. A recomendação manteve-se inalterada em "Buy".



Neste momento, a Galp tem 13 notas de "research" que recomendam "Comprar" ações, dez que aconselham "Manter" e duas que garantem que o melhor é "Vender". O preço-alvo médio de todas elas fixa-se nos 13,33 euros por ação.



Em termos de liquidez, os valores da petrolífera portuguesa seguem por esta altura dentro da média, com 1.190.327 ações negociadas, que compara com o valor médio diário dos últimos seis meses de 2.279,452 ações.



Para além da Galp, existem outras três cotadas nacionais com quedas superiores a 3%. São elas o BCP (-3,43%), os CTT (-3,26%) e a Mota-Engil (4,87%).



O agudizar de tensões entre os Estados Unidos e a China, depois das acusações norte-americanas sobre a origem laboratorial do novo coronavírus, está a deixar os investidores de pé atrás.



Na Europa, todos as praças e todos os setores estão em queda, bem como os futuros dos índices norte-americanos, apontando para um início de semana negativo em Wall Street.

A desvalorização do índice PSI-20 ganhou maior expressão ao longo da manhã desta segunda-feira, dia 4 de maio, e segue agora com uma queda de 2,61% para os 4.172,48 pontos.Com todas as cotadas a negociar em terreno negativo, o destaque vai para a petrolífera Galp, que desvalorizou um máximo de 7,14% para os 9,764 euros por ação, tendo agora recuado para uma queda na casa dos 6%.