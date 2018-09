Queda de mais de 1% da Jerónimo Martins atira Lisboa para o vermelho

A bolsa nacional acabou por inverter da tendência de ganhos registados ao londo da maior parte da sessão. O PSI-20 encerrou em queda, pressionada pela descida de mais de 1% da Jerónimo Martins, mas também pela desvalorização da EDP. Isto num dia que até foi de ganhos nas restantes praças europeias.



O índice de referência nacional fechou a cair 0,27% para 5.358,81 pontos. Das 18 cotadas que compõem o índice, nove recuaram, oito subiram e uma manteve-se inalterada.



A pressionar a praça portuguesa seguiu a Jerónimo Martins, com a retalhista a cair 1,67% para 12,93 euros. Também a EDP cedeu 0,52% para 3,223 euros.



Ainda do lado das perdas, destaque para os CTT. As acções arrancaram a sessão a subir mais de 1%, mas encerraram em queda de 0,30% para 3,366 euros. Entre as papeleiras, a Semapa perdeu 1,35% e a Altri caiu 0,96%.



A limitar a queda de Lisboa seguiu a EDP Renováveis subiu 1% para 8,575 euros. A Galp Energia valorizou 0,58% para 16,35 euros e o BCP avançou 0,12% para 25,37 cêntimos.