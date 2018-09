Queda de mais de 1% do BCP atira Lisboa para sessão de perdas

A bolsa nacional arrancou o dia no verde, mas acabou por inverter a tendência. O índice de referência terminou a sessão em queda, pressionada pela descida de mais de 1% do BCP. Galp Energia e EDP Renováveis também penalizaram.

O PSI-20 encerrou a sessão no vermelho. Depois de ter começado o dia com um tom positivo, esta tendência acabou por se inverter, com a praça lisboeta a ser pressionada pela queda de mais de 1% do BCP. Além do banco liderado por Miguel Maya, também a Galp Energia e a EDP Renováveis contribuíram para o desempenho do índice.

O índice de referência nacional, o PSI-20, fechou em queda de 0,60% para 5.283,33 pontos, com 12 cotadas a recuar e seis em alta, contrariando assim o sentimento nas restantes praças do Velho Continente.



A pressionar o desempenho da bolsa nacional seguiu o BCP, com o banco a cair 1,29% para 23,67 cêntimos. O sector energético também penalizou, com a Galp Energia a recuar 0,72%. Contudo, foi a EDP Renováveis que registou das quedas mais expressivas da sessão: a empresa de energias limpas cedeu 2,06% para 8,335 euros.

Ainda do lado das perdas, destaque para a Mota-Engil, que caiu 1,83% numa altura em que a construtora tem vindo a reforçar no seu capital. As papeleiras também recuaram, com a Semapa a registar uma queda de 2,34% e a Navigator a ceder 0,33%. Do ldo oposto esteve a Altri, ao subir 0,37% para 8,05 euros.

Nem os ganhos da Jerónimo Martins, da EDP e dos CTT foram suficientes para manter o índice nacional à tona de água. A retalhista valorizou 0,94% para 12,89 euros, a energética subiu 0,06% para 3,245 euros e a empresa de correios avançou 0,36% para 3,30 euros.





Em Lisboa as atenções estão centradas na decisão da Standard & Poor's, que tem agendada uma possível acção de "rating" para Portugal após o fecho do mercado. Actualmente, a agência avalia a dívida portuguesa em "BBB-".