Queda de mais de 3% da Navigator dita terceira sessão de quedas para o PSI-20

A bolsa nacional encerrou em queda esta terça-feira, 7 de janeiro, pela terceira sessão consecutiva, com o PSI-20 a perder 0,11% para 5.230,07 pontos.





Foi nos últimos minutos de negociação que a bolsa nacional inverteu para o vermelho, depois de ter estado a acompanhar os ganhos das principais congéneres europeias durante grande parte da sessão.





O mesmo aconteceu com alguns índices – como o londrino Footsie e o francês CAC40 – que acabaram por ceder às quedas. O índice de referência para-a Europa, o Stoxx600, mantém, no entanto, em terreno positivo, a subir 0,29% para 417,82 pontos. Isto depois de duas sessões consecutivas de perdas, motivadas pela crescente tensão entre os Estados Unidos e o Irão, que afastou os investidores dos ativos de maior risco e beneficiou o ouro e o petróleo.





Por cá, o PSI-20 foi penalizado sobretudo pela Navigator, que cedeu 3,18% para 3,472 euros, no dia em que esteve a descontar o dividendo de 13,94 cêntimos que vai ser pago aos acionistas.





A contribuir para as perdas estiveram também o BCP e as cotadas do setor da energia. O banco liderado por Miguel Maya cedeu 0,30% para 20,09 cêntimos, enquanto a Galp Energia perdeu 0,67% para 15,655 euros, acompanhando a desvalorização do petróleo nos mercados internacionais. Depois de dois dias de fortes ganhos, a matéria-prima está a desvalorizar quase 1,5% tanto em Londres como em Nova Iorque.





Ainda na energia, a EDP desceu 0,78% para 3,801 euros, no dia em que o Goldman Sachs desceu o preço-alvo para as ações de 4,50 para 4,40 euros para refletir a diminuição das estimativas para a área das renováveis, que se deve essencialmente à desconsolidação do EBITDA decorrente da venda de ativos em 2019.





Já a EDP Renováveis viu o seu "target" melhorado pelo banco de investimento de 11 para 11,30 euros. Os títulos da empresa liderada por Manso Neto recuaram 0,58% para 10,20 euros.





Do lado das subidas destacaram-se a Corticeira Amorim, os CTT e a Nos.





A Corticeira Amorim ganhou 2,30% para 11,58 euros, o valor mais alto desde outubro de 2018, a Nos somou 0,95% para 4,868 euros, e os CTT avançaram 2,81% para 3,220 euros, beneficiando da redução da posição curta do Connor Clark & Lunn no capital da empresa em 8,4%. O fundo tem agora 1,64 milhões de ações a descoberto, o que equivale a 1,03% do capital dos correios.



(Notícia atualizada às 16:56)