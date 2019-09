Em Londres, a falência da Thomas Cook , um dos maiores operadores turísticos do mundo, foi outro catalisador dos mercados uma vez que a especulação de que surjam mais pedidos de falência aumenta, o que está a pesar na negociação bolsista.

As negociações comerciais entre os EUA e a China continuam também a pesar sobre a negociação. As novas conversações entre as duas maiores economias do mundo terminaram mais cedo do que o previsto e agudizaram os receios de que a relação entre ambos se esteja a degradar.Por cá, o destaque vai para o BCP que liderou as quedas entre as principais cotadas da bolsa nacional. O banco liderado por Miguel Maya desvalorizou 4,09% para os 0,189 euros por ação, acompanhando o cenário de quedas no setor da banca na Europa, que perdeu 2,12%.Também a Mota-Engil, uma das empresas mais frágeis ao sentimento externo devido à carteira de negócios que tem em mercados periféricos, perdeu 2,59% para os 1,952 euros por ação.Ainda a cair esteve também a Jerónimo Martins, que desvalorizou 0,47% para os 15,78 euros por ação.