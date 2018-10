A bolsa nacional segue em queda, num arranque de sessão marcado pela tendência pouco definida entre os congéneres europeus. A queda do grupo EDP está a ser determinante para o desempenho do principal índice nacional.

O PSI-20 recua 0,26% para 5.345,32 pontos, com seis cotadas em queda, 11 em alta e uma inalterada. Entre os congéneres europeus a tendência ainda não é definida, com alguns índices a subirem e outros a caírem e todos com oscilações pouco significativas.Os investidores estão hoje atentos aos desenvolvimentos em torno de Itália, numa altura em que se está a digerir o défice de 2,4% estimado pelo Executivo de Roma para o próximo ano. Este fim-de-semana foi marcado por notícias que apontavam para que o ministro das Finanças, Giovanni Tria, estivesse a preparar-se para abandonar o Governo de Itália assim que o Orçamento fosse aprovado, precisamente por discordar das metas orçamentais. Mas o próprio já desmentiu que estivesse de saída. Os juros da dívida italiana continuam a subir e a negociar acima dos 3%.A contribuir para a descida da bolsa nacional está o grupo EDP, com a EDP Renováveis a perder 2,69% para 8,505 euros e a eléctrica liderada por António Mexia a recuar 0,57% para 3,16 euros, depois desta manhã a EDP ter relevado que o Capital Group passou de uma posição de quase 10% no capital da eléctrica para menos de 3%